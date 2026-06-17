Найка Казиева — актриса, стендап-комик и участница проекта «Женский стендап» на ТНТ. Найка Казиева выросла в строгой среде традиционного дагестанского общества. Сумев сохранить уважение к родной земле и ее традициям, девушка стала одной из ярких звезд российского женского стендапа и полюбилась зрителям обаянием и юмором, наполненным жизненным опытом и острой социальной сатирой. Рассадка осуществляется менеджером зала в порядке очереди.