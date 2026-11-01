Этой ночью будут не просто праздновать Новый год — здесь снимают главное шоу сезона: клуб представляет новогоднюю ночь в стиле MTV. Вспомнишь времена, когда клипы записывали на кассеты, а кумиров выбирали в «12 злобных зрителях». Тебя ждёт безумный микс из главных хитов эпохи, когда MTV правил миром: от дерзкого поп-панка и альтернативы до золотой эры хип-хопа и поп-икон. Готовь лучшие наряды: ню-метал, яркий неон, джинсы на низкой посадке и кожаные куртки. В программе: • живой звук и легендарные треки, под которые ты рос; • интерактивные зоны в стиле культовых шоу телеканала; • танцы до утра под культовые клипы на больших экранах. Тут собрали всё, за что обожали MTV: безумную энергетику, абсолютную свободу и музыку, которая качает с первых аккордов. Рок, поп, ритм и блюз — в эту ночь стёрты все границы. Что в меню праздника? • Золотые хиты: от Prodigy и Nirvana до Britney Spears и Linkin Park в мощном живом исполнении. • Диджей-шоу: харизматичные ведущие, конкурсы и подарки в духе старого доброго ТВ. • Безлимитный драйв: встречай Новый год в атмосфере грандиозного музыкального фестиваля. Будет вручение «премий» гостям за лучшие костюмы. Меню новогоднего стола на выбор: Рыбный сет: — тёплый салат с морепродуктами; — рулетики из лосося с кинзой и творожным сыром; — запечённая фаланга краба с микс-салатом; — филе запечённого палтуса с пак-чой в белом соусе; — игристое вино — 0,25 л. Мясной сет: — тартар из говядины с домашним бриошем; — салат с рваной говядиной из смокера и битыми огурцами; — горячий язык в соусе демиглас с чиабаттой и пармезаном; — мясной рулет из говяжьей вырезки с перечным соусом; — игристое вино — 0,25 л. Напитки приобретаются отдельно. После покупки билета обязательно свяжись с клубом любым удобным способом для выбора сета.