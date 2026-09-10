ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Михаил Зубарев

Stage StandUp Club
ул. Восстания 24/27Б

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1200₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Какого быть включённым отцом, когда сам только начал взрослеть. Приобретая билет и посещая мероприятие, ты даёшь согласие на осуществление организатором и третьими лицами фото- и видеосъёмки, а также на дальнейшее использование твоего изображения (ст. 152.1 ГК РФ), в том числе в составе аудиовизуальных произведений, для информационных, отчётных и рекламных материалов заведения в социальных сетях и сети Интернет.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Ваня Ильин. Проверка всякого
Ваня Ильин. Проверка всякого

от 500₽

Большой стендап концерт в центре Питера
Большой стендап концерт в центре Питера
до

850₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 590₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 1090₽

Комедия против Таро
Комедия против Таро
до

от 500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста