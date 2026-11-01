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Lascala

Jagger
площадь Конституции, 2

Начало:

Завершение:

от 1900₽ до 28800₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Представят особенную акустическую программу «Испанские страсти». Знакомые песни группы зазвучат по-новому — в акустическом исполнении, наполненном темпераментом, эмоциями и испанским настроением. Вечер, в котором встретятся чувственность, страсть и живая музыка.

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