Квиз по сериалу «Офис»— это комедийная викторина, где ты сможешь попробовать свои силы и показать насколько разбираешься в легендарном ситкоме. Квиз рассчитан на кругозор обычного человека, но где-то придётся подумать. Шоу рассчитано и на тех, кто любит «Друзей», на тех, кто любит интересные вопросы, и на тех, кто любит просто попить пиво уже со своими друзьями. Зарегистрируй команду от 4 до 8 человек, чтобы поучаствовать в квизе. Если нет команды, то в графе название команды укажи «я один» или «я одна», найдут тебе команду.