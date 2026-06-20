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Квиз по сериалу «Офис»

Stage StandUp Club
ул. Восстания 24/27Б

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Квиз по сериалу «Офис»— это комедийная викторина, где ты сможешь попробовать свои силы и показать насколько разбираешься в легендарном ситкоме. Квиз рассчитан на кругозор обычного человека, но где-то придётся подумать. Шоу рассчитано и на тех, кто любит «Друзей», на тех, кто любит интересные вопросы, и на тех, кто любит просто попить пиво уже со своими друзьями. Зарегистрируй команду от 4 до 8 человек, чтобы поучаствовать в квизе. Если нет команды, то в графе название команды укажи «я один» или «я одна», найдут тебе команду.

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