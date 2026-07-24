Коля Андреев / Сева Ловкачёв
ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
от 1700₽ до 2000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
В планах Коли и Севы разгонять новый материал, отталкиваясь от накопившихся заметок в телефоне. Возможно даже с залом. Зрители нужны, потому что Сева умеет работать только под давлением наблюдателя.
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