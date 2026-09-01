Коля Андреев | 21:30
ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 2000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Интеллигент, утонченный романтик, философ с растянутыми моральными рамками. Ласкает уши тонким умным юмором: смешно не только от самой шутки, но и от изящности и оригинальности мышления. При этом Коля — комик не только для элиты. Даже с тем, кто не понимает его шуток, он хотел бы просто бухнуть и поговорить, выслушать историю о том, как девушка изменила ему на матрасе с эффектом памяти.
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