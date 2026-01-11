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Кинопросмотр хоррор анимации на заброшке

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Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Последние парты вместе с тобой познакомятся с подборкой хоррор-анимации, собранной давним другом Лукой. От автора: собираются посмотреть то, что не попадает на большие экраны: независимую и некомфортную анимацию. Будет абсурд, чёрный юмор, телесность, сюрреализм и просто очень странные вещи. В программе — работы Lee Hardcastle, caxebuco, Robert Morgan, Bonesworth, The Sixth Door, Hierarchy of Feed и cha.momile. Здесь не будет привычного мультфильма с понятным началом и концом. Скорее — набор разных способов рассказать историю, создать атмосферу или вообще сломать представление о том, какой может быть анимация. Место: м. Технологический институт/ Пушкинская. Точный адрес высылается за день до мероприятия, строго после подтверждения регистрации. Регистрация обязательна через личные сообщения @poloeplaas (парты от себя обещают напоить чаем и накормить сладостями)

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