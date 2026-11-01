Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apero — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. О фильме: Марьяна — успешный юрист по разводам, но её собственный брак с Димой далёк от идеала. В день рождения к ней неожиданно приезжает мать — провинциальная актриса Маргарита. Чтобы сблизиться с дочерью, Маргарита решительно заявляет, что у Димы появилась любовница, и вызывается помочь дочери. Марьяна считает это плодом воображения эксцентричной матери, но внезапно начинает замечать разные странности в поведении мужа. Премьера «Как пережить брак» состоялась на фестивале «Окно в Европу», где картина получила приз зрительских симпатий и специальный приз «За юмор». Гости: Юлия Трофимова Режиссёр, сценарист и продюсер. Автор фильмов: «Страна Саша», «Лгунья», «Комментируй это». Марианна Шульц Заслуженная артистка России, актриса. Среди её работ – сериалы «Триггер» и «Молодежка. Новая смена», а её голосом в России говорят Моника Беллуччи и Пенелопа Крус. Евгения Громова Актриса театра и кино, режиссёр фильма «Падает снег». Среди её работ – фильмы «Верность», «Страна Саша» и «Агния».