Иван Колесников. Съёмка стендап концерта. 1 мотор
Литейный просп., 17-19
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Съёмка сольного концерта Питерский независимый комик, чьи шутки ты мог видеть в VK Open Mic, на его канале или живых выступлениях, расскажет час своих лучших шуток. Хороший альтернативный угар для любителей нетривиальной и живой комедии. Убедительно просят надеть тёмную или чёрную одежду на мероприятие. Так ты поможешь сделать качество съёмки лучше.
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