Съёмка сольного концерта Питерский независимый комик, чьи шутки ты мог видеть в VK Open Mic, на его канале или живых выступлениях, расскажет час своих лучших шуток. Хороший альтернативный угар для любителей нетривиальной и живой комедии. Убедительно просят надеть тёмную или чёрную одежду на мероприятие. Так ты поможешь сделать качество съёмки лучше.