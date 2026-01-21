ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Илья Соболев. Проверочный концерт

Stage StandUp Club
ул. Восстания 24/27Б

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Сольная проверка материала Ильи Соболева. Резидент «Камеди Клаб» и участник комик-трио «Иванов, Смирнов, Соболев», экс-участник дуэта «Красивые», победитель программы «Смех без правил».

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Ваня Ильин. Проверка всякого
Ваня Ильин. Проверка всякого

от 500₽

Стендап проверка на троих
Стендап проверка на троих

300₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 590₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 1090₽

Влад Васильев
Влад Васильев

500₽

Комментарии

А
Аноним
22 ноября 2024, 04:08

Юмор плоский и второсортный, целый час, а то и больше, пытался разогреть публику через знакомство, но не хватает воображения, таланта и обычной подготовки, чтобы было съедобно на этом этапе, который и так затянулся, в том числе и по причине, что материал, который он хотел протестировать, так же сырой и не готов. Подача нового материала была неохотная, с видом, что вы и так понимаете, что это так себе. А попытки вывезти все на пошлых шутках показывают его низкий экспромтный уровень, так как умного видимо водится у него мало. В общем стыдно должно быть, выходить на публику с этим. Ещё и опоздал на полчаса.

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста