Илья Соболев. Проверочный концерт
ул. Восстания 24/27Б
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Завершение:
от 1200₽ до 1500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Сольная проверка материала Ильи Соболева. Резидент «Камеди Клаб» и участник комик-трио «Иванов, Смирнов, Соболев», экс-участник дуэта «Красивые», победитель программы «Смех без правил».
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Юмор плоский и второсортный, целый час, а то и больше, пытался разогреть публику через знакомство, но не хватает воображения, таланта и обычной подготовки, чтобы было съедобно на этом этапе, который и так затянулся, в том числе и по причине, что материал, который он хотел протестировать, так же сырой и не готов. Подача нового материала была неохотная, с видом, что вы и так понимаете, что это так себе. А попытки вывезти все на пошлых шутках показывают его низкий экспромтный уровень, так как умного видимо водится у него мало. В общем стыдно должно быть, выходить на публику с этим. Ещё и опоздал на полчаса.