Стендап про жизнь, отношения, семью и знакомые каждому ситуации. В программе новые шутки, точные наблюдения, колкий юмор и самоирония. Гурам говорит о браке, разнице взглядов, ожиданиях, бытовых конфликтах и абсурде повседневной жизни в своём фирменном энергичном стиле. «Базар» — это живой стендап, в котором смешно, узнаваемо и местами неожиданно. Без наставлений, но с мыслями, которые остаются после концерта.