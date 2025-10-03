Мероприятие с рейтингом «R» — четыре комика, ведущий и ни одной запретной темы. Готов услышать самые грязные шутки? Тогда тебе точно сюда! Ведущий — Илья Буржинский Запуск гостей в 23:00. Рассадка осуществляется менеджером зала.