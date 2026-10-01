Красиво как на Ястребином, но только без толп туристов. Отправишься практически к границе с Карелией, где полюбуешься каменно-лесистыми пейзажами гранитных озёр Травкино и Березовское. Дойдёшь до озера с песчаным пляжем, высоких скалистых берегов, выходов к воде и до Забытых скал. Лес будет преимущественно хвойный, маршрут проходит по скалистой местности, с подъемами и спусками. Расходы: — 1390 рублей участие в походе; — 1057 рублей проезд на электричке. Одевайся удобно и по погоде. Желательно обработать верхнюю одежду средствами от клещей. Маршрут будет проходить по каменистым тропам, обувь должна быть подходящая для ходьбы по такому рельефу (закрытая, с протектором). Местами есть влажные и буреломные участки тропы (нужно перешагивать упавшие деревья). Можно взять треккинговые палки, если тебе с ними удобнее.