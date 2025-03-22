Женщины – неотъемлемая часть истории искусства. Хотя на протяжении веков им отводились очень разные роли. На занятии поговоришь про то, какие разные места женщины занимали, а иногда отвоёвывали в течении истории человечества. Почему в истории искусства до 20 века так мало художниц? Неужели их на самом деле не было? Какие роли отводились женщинам в искусстве до 20 века? И что такое «женское» искусство в принципе. На занятии проследишь как женщины из объекта превратились в субъект, из пассивных участниц в активных деятелей. Героинями станут Артемизия Джентилески, Сара Лукас, Фрида Кало и многие другие: сильные, разные, творческие женщины. На практической части попробуешь поработать в стиле Ханны Хох и преобразовать знакомые образы в бумажный коллаж. Из материалов могут понадобиться: – белая бумага, – клей, ножницы, – разные скотчи (опционально), – материалы для коллажа: газеты, журналы, вырезки, брошюры, цветная бумага.