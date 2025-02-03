Зачем людям в XXI веке платоновский диалог «Софист», в котором мало кто может пройти, не растеряв внимания, дальше середины? Удивительно, но если приложить «Софиста», например, к искусственному интеллекту, то с точки зрения функций мышления, в ИИ пока всё то же, что было обсуждено древними. И фундаментальность древней философии даёт некоторое понимание того, что происходят и как мыслят нейросети и люди. Современный ИИ и диалог Платона «Софист» сходятся в идее: знание создаётся через различение, где алгоритмы не только находят закономерности, но и моделируют саму операцию различения — своего рода алгебру идей в цифровой эпохе. О спикере Анна Елашкина — автор 7 статей по реконструкции мысли Платона в диалогах, автор статей педагогике, искусственному интеллекту и игровым технологиям в образовании по практическим проявлениям проблематики мышления, со-автор курса «Может ли машина мыслить» Петра Щедровицкого, в течение 5 лет преподаватель истории философии на философском факультете Новосибирского государственного университета.