Совместная лекция двух эксперта: искусствоведа и автора (Не)Культурных Нины Гавриш и психоаналитика Евгении Забурдаевой. Поговоришь о любви с нескольких перспектив — культурологической и психологической — и составишь свое объемное мнение о таком сложно феномене как любовь. XX век считается эпохой «кризиса любви». С одной стороны — исследователи видят разочарование в традиционных моделях любви и запрос на новые формы отношений. С другой — идеализацию и фетишизацию романтической любви. Массовая культура (будь то кинематограф или музыка) пестрит историями о прекрасной любовной сказке. А параллельно популярные психологи предостерегают от «любовной зависимости» и изобилуют клише в духе «личных границ» и «красных флагов». Любовь оказывается в центре всеобщего внимания и болезненно-обостренного интереса. Почему? На лекции обсудиш: -Какие исторические концепты любви существуют, и как быть с любовью сегодня? -Откуда в современной любви столько тревоги, и можно ли ее преодолеть? -Что такое любовь, и бывает ли она «здоровой»? (и что это значит)? -Что не так с новой этикой, и и почему любовь и агрессия неразделимы? -Что случилось с «Другим», и как встретиться с ним снова? -Что такое «фаллическое» и «женское» в любви, и почему это все страшно интересно?