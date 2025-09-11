Возраст 18+
Стендап
Про событие
Почему Элитный? Потому что тут выступают абсолютно разные комики: с ТНТ, НТВ, ЖКХ, ВДВ, m&m's... Регалий предостаточно, кто-то сын маминой подруги, а у кого-то грамота за турнир по рыбалке. Стендапы проходят каждые пятницу и субботу. Расписание доступно по кнопке «Купить билет».
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