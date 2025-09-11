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  1. Санкт-Петербург
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Элитный StandUp

Квартира 8
Марата 1/71

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 600₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Почему Элитный? Потому что тут выступают абсолютно разные комики: с ТНТ, НТВ, ЖКХ, ВДВ, m&m's... Регалий предостаточно, кто-то сын маминой подруги, а у кого-то грамота за турнир по рыбалке. Стендапы проходят каждые пятницу и субботу. Расписание доступно по кнопке «Купить билет».

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