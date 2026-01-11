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Дарк Вейв (Dark Wave)

Брусницын
Остров, Кожевенная линия, 30

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 3000₽
Возраст 18+
Кино
Вечеринки
Необычное

Про событие

Ночь тёмной эстетики, мистики и музыки на танцполе. Декорации по всему пространству, тематические зоны и твой эффектный образ — всё, чтобы на несколько часов оказаться в другой реальности. Что будет: — мистическая зона таро — макияж и причёски от Фитмост — тематический бар — комната с хоррор-фильмами — атмосферные декорации — зона бэстейдж у сцены для любителей быть в центре внимания Дресс-код: Дарк Фэнтези Готика, дарк романтика, ведьминский, вампирный, готический рок, средневековые силуэты. Чем эффектнее, тем лучше. Лайн-ап: 19:00–20:00 — Anya Joe 20:00–21:00 — Montier 21:00–22:00 — Abby Normal 22:00–23:00 — DJ Sincere 23:00–00:00 — Dimka Batarin 00:00–01:00 — Hamlet 01:00–02:00 — #yousobaka.dj В музыкальном настроении — дарк вейв, вич хаус, готик рок, колд вейв.

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