Опытные комики представят свои новые шутки, идеи и наблюдения, над которыми они только начали работать. Каждый комик выступит с блоком всего в 15 минут, чтобы максимально сосредоточиться на самом сочном материале. Но самое интересное — это ТЫ. Тебе предстоит стать частью творческого процесса. Комики будут проверять свои новые идеи, а ты, зритель, поможешь им довести шутки до совершенства. Делись своими впечатлениями, смейся от души и помогай комикам «довести» шутку, найти идеальную формулировку и сделать её ещё смешнее. Это шанс увидеть рождение комедии, стать свидетелем того, как появляются лучшие шутки, и повлиять на них своим смехом и поддержкой.