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Чем нам помогают бактерии?

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Про событие

Для усвоения минералов растениям необходимо участие почвенных микроорганизмов. Бактерии способствуют проникновению азота, фосфатов и стимулируют фитогормоны, необходимые для роста и развития корневой системы и биомассы растений, выделяют вещества, помогающие усвоению калия, железа и других микроэлементов. Другие типы бактерий также используют для биозащиты растений, борьбы с грибковыми и бактериальными заболеваниями, с сорняками и с насекомыми-вредителями. Почва является уникальным источником бактериофагов, новых антибиотиков и других полезных микроорганизмов. Лекция позволит расширить горизонты понимания того, как почвенные бактерии могут накормить и вылечить жителей нашей планеты. Лектор: Сергей Седых — к.б.н., научный сотрудник лаборатории ферментов репарации Института химической биологии и фундамен­тальной медицины СО РАН (Новосибирск).

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