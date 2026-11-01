ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

(Богемный) Люфт

Ритмы
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Петербургская группа «(Богемный) Люфт» устроит новогодний праздник с живой музыкой, дискотекой и некоторым количеством прекрасного безобразия + сюрприз и дух Нового года. У «Люфта» яркий женский вокал, отлетевший саксофон, сладкие синты и джазовая основа, на которой вся эта компания держится. Между песнями развернётся карнавал плохих и не очень шуток. Главный план — подготовка себя к новому году. К празднику присоединятся таинственные приглашённые гости, кроме того за дискотеку будет отвечать диджей, а всех пришедших ждёт сюрприз. Приходи нарядным, красивым, какими тебе нравится.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Саша Солнцева
Саша Солнцева

1700₽

Cream Soda
Выбор редакции
Cream Soda

от 2500₽

«Сумерки». Симфония в темноте
«Сумерки». Симфония в темноте

от 1300₽

В свечах: Шедевры классики в особняке Половцова
В свечах: Шедевры классики в особняке Половцова
до

от 1500₽

Нью-Йорк 50-х
Нью-Йорк 50-х

от 1200₽

Adele. Джазовый трибьют при свечах в старинном соборе
Adele. Джазовый трибьют при свечах в старинном соборе

от 1200₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи