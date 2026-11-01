Петербургская группа «(Богемный) Люфт» устроит новогодний праздник с живой музыкой, дискотекой и некоторым количеством прекрасного безобразия + сюрприз и дух Нового года. У «Люфта» яркий женский вокал, отлетевший саксофон, сладкие синты и джазовая основа, на которой вся эта компания держится. Между песнями развернётся карнавал плохих и не очень шуток. Главный план — подготовка себя к новому году. К празднику присоединятся таинственные приглашённые гости, кроме того за дискотеку будет отвечать диджей, а всех пришедших ждёт сюрприз. Приходи нарядным, красивым, какими тебе нравится.