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Бесплатный стендап

ресторан «Колизей», проспект Королёва, 21к1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Почему тебе точно нужно прийти? Потому что в зале есть три статуи, и они… ну, они просто стоят. И смотрят. И не смеются. Вообще. Ты очень нужен. Бесплатно, нужна регистрация по тел.

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