Бесплатный стендап
ресторан «Колизей», проспект Королёва, 21к1
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Почему тебе точно нужно прийти? Потому что в зале есть три статуи, и они… ну, они просто стоят. И смотрят. И не смеются. Вообще. Ты очень нужен. Бесплатно, нужна регистрация по тел.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи