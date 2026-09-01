Очередное психологическое шоу, в котором разбирают проблемы зрителей из зала с точки зрения экспертизы, юмора и разницы поколений. Офлайн подкаст, в котором Сергей Шевелев, Артём Гаус и Сергей Горох помогают Максу Зайцу придумывать стендап и разгонять факты.