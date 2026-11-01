Постоянный участник шоу «Клуб последних джентльменов» на канале стендап клуба номер один, а также участник шоу «Разгоны» на том же канале, Антон Быченков даст свой сольный концерт в Питере. Интересный взгляд на повседневные вещи, прикольный вайб и много смешных шуток — все эти у него есть.