Андрей Атлас | 19:00
ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
от 2000₽ до 2500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Комик-легенда из Ростова-на-Дону, резидент проекта StandUp на ТНТ и проектов от «LABELCOM». Он шутит о семейной жизни, о своей супруге и, конечно, о людях, которые используют в лексиконе слово «супруга». Простой и честный ростовский юмор для всех, кто женат и для всех, кто счастлив.
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