Комик-легенда из Ростова-на-Дону, резидент проекта StandUp на ТНТ и проектов от «LABELCOM». Он шутит о семейной жизни, о своей супруге и, конечно, о людях, которые используют в лексиконе слово «супруга». Простой и честный ростовский юмор для всех, кто женат и для всех, кто счастлив.