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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Андерграунд стендап

Просто бар, Коломенская улица, 3

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Без цензуры и передоза приличия. Надоели «стерильные» шутки про бывших и погоду? Хочется правды, которая бьет прямо в цель? Приходи на стендап-вечер, где комики не выбирают выражения. Они поднимают темы, о которых другие молчат, и шутят так, как будто их никто не слышит. Это настоящий андеграунд: остро, честно и максимально смешно. Что тебя ждёт: — Юмор на грани — Темы, которые заставят и задуматься, и заржать в голос — Атмосфера закрытого клуба «для своих» Выступления проходят по пятницам и субботам.

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