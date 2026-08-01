Андерграунд стендап
Просто бар, Коломенская улица, 3
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Без цензуры и передоза приличия. Надоели «стерильные» шутки про бывших и погоду? Хочется правды, которая бьет прямо в цель? Приходи на стендап-вечер, где комики не выбирают выражения. Они поднимают темы, о которых другие молчат, и шутят так, как будто их никто не слышит. Это настоящий андеграунд: остро, честно и максимально смешно. Что тебя ждёт: — Юмор на грани — Темы, которые заставят и задуматься, и заржать в голос — Атмосфера закрытого клуба «для своих» Выступления проходят по пятницам и субботам.
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