Без цензуры. Без правил. Только честный юмор. Забудь про вылизанные площадки и вежливые улыбки. Они возвращают стендап на улицы, но в новом, сочном формате. Это не просто концерт. Это концентрация самого острого, свежего и грязного юмора от лучших комиков объединения Андеграунд Камеди (Underground Comedy). В самом сердце города, в новом месте от рэпера Отто — ресторане «Мы молоды». Это не типичный рестик. Это светлое, стильное пространство с правильной атмосферой, авторской кухней и коктейлями, которые залетают как родные. Идеальный микс уличной свободы и эстетики центра. Что тебя ждет: Свежий материал, который не пропустит ни один ТВ-канал. Честный юмор на грани. Атмосфера свободы, где можно быть собой. Лучший звук, крутые напитки и правильная компания. Здесь не будет «прилично», здесь будет живо. Даты проведения выступлений смотри по кнопке «Купить Билет».