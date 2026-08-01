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Алексей Соловьев

Stage StandUp Club
ул. Восстания 24/27Б

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Алексей Соловьёв — комик, снявшийся в большом количестве ярких шоу: Разгоны, Книжный Клуб, Чужие Шпаргалки, а также записавший монолог для проектов «Стендап Комики» и «Outside Standup».

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