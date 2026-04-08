Жердёла
Галерея Ростов, Соборный 22, 2 этаж, код двери 1357#
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Фестивали
Про событие
Фотокнижный и зин-фестиваль, где собрали примерно 160 зинов, фотокниг, комиксов, независимых журналов и газет от авторов со всей страны. Режим работы: Со среды по воскресенье 12:00 — 20:00 Вход свободный.
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