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Жердёла

Галерея Ростов, Соборный 22, 2 этаж, код двери 1357#

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Фестивали

Про событие

Фотокнижный и зин-фестиваль, где собрали примерно 160 зинов, фотокниг, комиксов, независимых журналов и газет от авторов со всей страны. Режим работы: Со среды по воскресенье 12:00 — 20:00 Вход свободный.

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