Фильмы под открытым небом на главной площади «Новой Провинции» О фильме: Путешествие итальянца-вышибалы и чернокожего пианиста по Америке 1960-х. «Оскар» за лучший фильм. Заказывай вкусности у резидентов и наслаждайся вечером в кругу соседей.