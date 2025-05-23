Выставка, объединяющая современное поколение художников-студентов МГАХИ им. В.И. Сурикова, продолжающих традиции классического движения передвижников. Вдохновлённые современными социальными и культурными вызовами, они используют разнообразные художественные практики для создания работ, которые отражают реалии нашего времени. На выставке представлено множество уникальных интерпретаций, каждое произведение станет зеркалом, в котором зритель сможет увидеть актуальные проблемы нашего общества. Сегодня, когда художественные направления и стили стремительно развиваются, молодые художники делают выбор в пользу глубокой наблюдательности и сосредоточенности на реалистичном изображении. Работы передают не просто формы и цвета, но и эмоции, природу и человеческие отношения, отражая жизнь в её многообразии и сложности, как она есть. Каждый холст, каждая сцена и образ — это создание новейшей живописи, которая вдохновляет и провоцирует на размышления. Участники выставки: Анастасия Абдина, Ирина Булдова, Мария Яровенко, Дарья Колмыкова, Ева Энгиноева, Полина Черноус, Дарья Тихомирова, Анастасия Жиляева, Валерия Чернова, Виктория Князева, Арсений Колодин, Таисия Крикунова, Диана Меликсетян, Алена Симонова, Александра Федосова, Аида Тхагазитова. К сожалению, пока фото с выставки недоступны. Мы их обязательно добавим, как только они появятся в сети :)