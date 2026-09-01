Открытая онлайн-встреча от Городского университета 2.0.

На вебинаре участники разберут кейсы городских продюсеров из Калининграда, Москвы, Казани и Кемерово.

В программе:

- Как найти финансовые источники для реализации события

- Как городское событие может стать драйвером развития для локального бизнеса

- Кто такой городской продюсер и почему он становится ключевым звеном в развитии креативных индустрий

- Как устроена Школа городских продюсеров и как она помогает перейти от идеи к устойчивым городским инициативам

Спикеры:

Анна Люфт — создатель проектов «Kaliningrad Street Food» и «Фиштиваль». Разберёт бизнес-модель фестиваля.

Екатерина Давлетшина — основатель и руководитель событийного направления в ИТ-сфере Республики Татарстан. Расскажет, как выстроить событийное направление в ИТ-отрасли с нуля.

Мария Романова — директор по развитию образовательных продуктов «Городского университета 2.0», организатор крупных мероприятий «ProfIT», «Proger Fest» для IT-сообщества. Расскажет о программе предакселератора «Школа городских продюсеров» и ключевых инструментах городского продюсирования.

Участие бесплатное, обязательна регистрация.

Вебинар пройдет 29 сентября 15:00 (МСК)