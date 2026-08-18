Устал от улыбок с ядом, ледяного молчания и фраз вроде «Да я ничего, всё нормально»? Пассивная агрессия — это воздух, которым дышат токсичные отношения. Пора надеть свой психологический кислородный маску. Психолог Станислав Самбурский и игропрактик Тома Стулова проведут совместную игру, где будут разбирать манипуляции — не через скучные лекции, а через живой игровой формат. Что будешь отрабатывать на практике? Организаторы смоделируют ситуации из жизни. Ты не просто услышишь теорию, а проживёшь эти сценарии в безопасной игровой среде и сразу попробуешь новые способы реагирования. Это не просто игра. Это практический навык. Ты уйдёшь с: 1. Чек-листом маркеров пассивной агрессии: научишься видеть скрытые манипуляции. 2. Рабочей техникой: как элегантно парировать уколы, не опускаясь до уровня агрессора. 3. Пониманием своей тактики: почему ты чаще молчишь или взрываешься, и как найти третий путь — уверенный и спокойный. 4. Опытом, который можно применять сразу: на работе, в семье, в отношениях с друзьями. Главная польза: ты перестанешь быть «удобной мишенью» и начнёшь общаться с токсичными людьми без чувства вины, стыда и опустошения. Формат: Живая онлайн-игра с моделированием ситуаций + профессиональный разбор от психолога. Для кого: Для тех, кто устал «проглатывать» обиды, хочет научиться ставить границы без скандалов и ищет практику, а не теорию. Не учись на токсичных отношениях. Тренируй навыки в безопасной игре. Стоимость 1000, в день мероприятия 1500