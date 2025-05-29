Выставка керамики и суккулентов «Сказочный сад» Наталии Яровой. Добро пожаловать в волшебный мир живых композиций. Авторские работы в керамических формах с логотипом «ЯН» превращают экзотические растения в настоящие произведения искусства. Погрузиться в атмосферу природной красоты и узнайть секреты создания живых шедевров, почему бы нет?