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Цветочный сад

Авангард, улица Максима Горького, 84

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Бесплатно
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Выставка керамики и суккулентов «Сказочный сад» Наталии Яровой. Добро пожаловать в волшебный мир живых композиций. Авторские работы в керамических формах с логотипом «ЯН» превращают экзотические растения в настоящие произведения искусства. Погрузиться в атмосферу природной красоты и узнайть секреты создания живых шедевров, почему бы нет?

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