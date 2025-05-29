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Цветочный сад
Авангард, улица Максима Горького, 84
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Бесплатно
Возраст 6+
Выставки
Про событие
Выставка керамики и суккулентов «Сказочный сад» Наталии Яровой. Добро пожаловать в волшебный мир живых композиций. Авторские работы в керамических формах с логотипом «ЯН» превращают экзотические растения в настоящие произведения искусства. Погрузиться в атмосферу природной красоты и узнайть секреты создания живых шедевров, почему бы нет?
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