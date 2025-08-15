Экспозиция, которая предлагает тебе отвлечься от бесконечного потока фонового городского шума, аудиоконтента в наушниках, новостей, рекламы, разговоров. Организатор о выставке: «Если задуматься - каждый слышит голоса в своей голове. Но мы живём в большом городе, где жизнь никогда не утихает; едва проснувшись, мы врубаем ТВ и стримы, мы исправно оплачиваем подписку на музыку и сериалы, закрываем уши наушниками по дороге на работу, каждую свободную минуту листаем ролики в ленте. В непрерывном шуме эти голоса просто тонут, растворяются, смешиваются с голосами музыкантов и блогеров, соседей, коллег, прохожих, и можно делать вид, что их нет. Нам так хорошо. Нормально. Но в нашем городе, как и в любом другом, всё ещё есть особые, тихие места. И оказавшись там, почти невозможно становится не услышать».