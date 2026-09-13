Медитация — это инструмент, который реально можно забрать в свою жизнь, в свою ежедневную практику. Данная практика проводится по методу сахаджа йоги, который направлен на установление спокойствия, улучшение нашего внимания и увеличения внутреннего ресурса. На занятиях ты научишься использовать этот инструмент для того, чтобы стать более стрессоустойчивым, чтобы увеличить объём внимания, повысить ясность ума, оставаться спокойным и уверенным в турбулентное, неспокойное время. Занятия бесплатные, регистрация обязательна.