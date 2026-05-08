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  1. Ростов-на-Дону
  2. События

[отменено] Сахаджа йога медитация

«Aura», бульвар Комарова, 1Ес3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Внимание, занятие отменили. Медитация — это инструмент, который реально можно забрать в свою жизнь, в свою ежедневную практику. Данная практика проводится по методу сахаджа йоги, который направлен на установление спокойствия, улучшение нашего внимания и увеличения внутреннего ресурса. На занятиях ты научишься использовать этот инструмент для того, чтобы стать более стрессоустойчивым, чтобы увеличить объём внимания, повысить ясность ума, оставаться спокойным и уверенным в турбулентное, неспокойное время. Мероприятие проходит в пространстве «Aura». Занятие бесплатное, регистрация обязательна.

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