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  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Практика осознанности: mindfulness

Циферблат
проспект Соколова, 46

Начало:

Завершение:

от 240₽ до 790₽
Возраст 18+

Про событие

Встреча, где ты научишься возвращать внимание в настоящий момент. Ты будешь дышать, наблюдать, слушать, чувствовать. В группе под руководством психотерапевта Кристины ты: — Узнаешь, как работает осознанность — Попробуешь практики, которые помогают снижать стресс — Научишься замечать себя — не оценивая и не торопясь Стоимость посещения: Тарифы Ц — это 4р минута. Час посещения будет стоить 240р, два часа — 480р. абонемент на день — 790р Запись через ТГ по кнопке «Купить билет».

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