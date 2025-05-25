Циферблат открывает двери в свой зелёный дворик — оазис посреди города: с газоном, гамаком, мягким солнцем и любимым кофе в руке. Здесь можно растянуться на пледе, залипнуть на облака, встретиться с друзьями, заняться творчеством и просто почувствовать спокойствие. А ещё — будет много всего! Мастер-классы под открытым небом: — Гончарный круг и лепка из глины — Вафельный мастер-класс на свежем воздухе — Семейные поделки — Танцевальное диско под солнцем — Летний коллаж и акварельные зарисовки — Съёмка на смартфон и чайный мастер-класс — Перформанс от художницы Ники Каото Музыка весь день: — Группа Silvery Grey — неоклассика, инди — Бумажное небо — авторская музыка и мировые каверы — Глеб Петров и Константин Бабенко — живой вокал, гитара, клавиши — Доза радости — музыкальное завершение дня — И, конечно, костровая под вечернее небо — с песнями, историями и уютом Фудкорт с 12:00 до 21:30 — кофе — вафли — тапиока Маркет хендмейда С 12:00 до 18:00 — изделия ручной работы, милота и вдохновение Фотосушка Обмен творчеством: приноси рисунки, фото, коллажи — и уноси домой чью-то красоту Завершение вечера у костра С 21:30 — петь, общаться, смотреть на огонь и не спешить Вход по тарифам Циферблата (3,5 рубля/минута) Будет лёгко, тепло и по-настоящему весенне.