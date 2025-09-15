Фотовыставка, посвященная современному французскому предметному и мебельному дизайну. На фотографиях представлены работы Каролин Зиглер, Пьера Брише, Марин Пейр, Жюльена Видам, Пьера-Луи Жерлье, Дидье Фаустино, Тома Бернара. Когда слова теряют силу, на первый план выходит язык форм. Дизайн, этот универсальный визуальный язык, становится мостом через любые границы. Вместе с музыкой и современным искусством он создает пространство без слов, где диалог ведется на уровне интуитивно понятных образов, доступных всем и каждому.