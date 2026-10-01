Фильмы под открытым небом на главной площади «Новой Провинции» О фильме: Седеющий ловелас влюбился в девушку со смертельным диагнозом. Нежная драма с Ричардом Гиром и Вайноной Райдер. Заказывай вкусности у резидентов и наслаждайся вечером в кругу соседей.