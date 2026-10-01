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Осень в Нью-Йорке

Новая Провинция, проспект Маршала Жукова, 35/8

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

Фильмы под открытым небом на главной площади «Новой Провинции» О фильме: Седеющий ловелас влюбился в девушку со смертельным диагнозом. Нежная драма с Ричардом Гиром и Вайноной Райдер. Заказывай вкусности у резидентов и наслаждайся вечером в кругу соседей.

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