Осень в Нью-Йорке
Новая Провинция, проспект Маршала Жукова, 35/8
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Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Про событие
Фильмы под открытым небом на главной площади «Новой Провинции» О фильме: Седеющий ловелас влюбился в девушку со смертельным диагнозом. Нежная драма с Ричардом Гиром и Вайноной Райдер. Заказывай вкусности у резидентов и наслаждайся вечером в кругу соседей.
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