Мастер-класс по графике и орнаменту
Новая Провинция, проспект Маршала Жукова, 35/8
Начало:
Завершение:
2200₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Орнамент — это язык, которым народы веками передавали смыслы и истории. Вместе с Анастасией мы научимся не просто рисовать узоры, а рассказывать через них свою историю. Работаем линерами и бумагой: разберём принципы построения орнамента, создадим собственные ритмы и композиции, а в финале каждый соберёт графический автопортрет из линий и символов. Художественное образование не нужно — начнём с простого. Анастасия Сырова — художник и график с 15-летним стажем, работает с книжной иллюстрацией и авторскими проектами.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи