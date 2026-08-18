Орнамент — это язык, которым народы веками передавали смыслы и истории. Вместе с Анастасией мы научимся не просто рисовать узоры, а рассказывать через них свою историю. Работаем линерами и бумагой: разберём принципы построения орнамента, создадим собственные ритмы и композиции, а в финале каждый соберёт графический автопортрет из линий и символов. Художественное образование не нужно — начнём с простого. Анастасия Сырова — художник и график с 15-летним стажем, работает с книжной иллюстрацией и авторскими проектами.