Авторские свечи, украшения, керамика, изделия из дерева и эпоксидной смолы, игрушки, вязаные вещи, дизайнерская канцелярия и множество необычных находок. Программа: 13:00 — выступление «Самые известные мифы о грибах и интересные факты» 16:00–20:00 — экспресс-консультации психолога 20:00 — розыгрыш бокса-сюрприза.