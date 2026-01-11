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Маркет «Не просто вещи»

кластер С52, улица Суворова, 52А, 1-й этаж

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Бесплатно
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Фестивали

Про событие

Авторские свечи, украшения, керамика, изделия из дерева и эпоксидной смолы, игрушки, вязаные вещи, дизайнерская канцелярия и множество необычных находок. Программа: 13:00 — выступление «Самые известные мифы о грибах и интересные факты» 16:00–20:00 — экспресс-консультации психолога 20:00 — розыгрыш бокса-сюрприза.

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