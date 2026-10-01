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Про событие
В центре города есть завод, в котором когда то планировали открыть клуб. Клуба там так и не случилось, но спустя несколько лет всё таки вернутся туда с ЛКМ. Больше 500 кв.м. пространства, две музыкальные сцены, инсталляции и декорации. В лайнапе гости из Москвы и Краснодара, резиденты ЛКМ и друзья комьюнити. Хотят сделать с этим местом что то особенное и сделать всё, чтобы восьмилетие запомнилось надолго. Сцена 01: Wellew (Moscow), Anton Drobot × RPMD (MODULAR LIVE / Krasnodar), Dob-S, David Di, oh_no, Dashuluicha. Сцена 02: Vasilii Volchok (Moscow), Maskina, Mishka, Frumgarz, Truxa. Точный адрес локации будет опубликован в день мероприятия. https://vk.ru/lkmrnd После восьми начинается бесконечность.
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