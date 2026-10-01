Крипто_текст
Культмассовка, проспект Шолохова, 52
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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Про событие
Любовь Кулик вышивает карты со сложной системой координат. Линии, стежки, узлы складываются в визуальный код. Эти работы обращены к интуиции, а не к разуму. Ты становишься соучастником, не по предначертанию, а по собственному выбору. Все произведения экспонируются впервые. Вернисаж 15.10 в 17:00 Необходима регистрация (https://kultmassovka.timepad.ru/event/4231700/) Режим работы пространства: пн-пт: 12:00—19:00 сб-вс: 12:00—17:00
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