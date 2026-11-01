Проект объединит работы 14 художников темой памяти и быстротечности времени, исследуя лето как эмоциональное состояние, которое продолжает жить в нас даже после смены сезонов. Выставка предлагает взглянуть на лето не только как на время года, но и как на пространство личной памяти. Это разговор о попытке сохранить мимолётные состояния — близость, беззаботность, радость, ощущение свободы и предвкушение чего-то прекрасного. Представленные на выставке произведения станут своеобразными носителями тепла — фрагментами пережитого опыта, личных историй и воображаемых образов. Через цвет, свет, форму и материальность художники передают ощущения, которые трудно зафиксировать словами: прикосновение солнечных лучей к коже, неподвижность жаркого полудня, радость случайной встречи или атмосферу долгого летнего дня. Особое место в концепции проекта занимает природа человеческой памяти. Со временем воспоминания меняются: одни детали исчезают, другие становятся ярче, а пережитые эмоции обретают новые оттенки. Поэтому лето, которое мы храним внутри себя, нередко оказывается теплее, ярче и продолжительнее, чем было в действительности. Режим работы: Пн-вс с 11:00-19:00