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Край любимый – край Донской

Выставочный зал ДГПБ, Пушкинская улица, 175А

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Бесплатно
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Персональная выставка живописи Василия Зевина. Ты сможешь познакомиться с творчеством ростовского художника Василия Павловича Зевина. Экспозиция включает более 30 работ, посвящённых природе Донского края. Василий Зевин — признанный мастер пейзажа, член нескольких творческих союзов, участник и лауреат многочисленных выставок. Его работы, наполненные любовью к родной земле, заслужили ему неофициальное звание «Певца Дона». На выставке представлены картины из циклов «Времена года», «Детство», «Дом родной» и «Охота», передающие неповторимую красоту донских просторов.

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