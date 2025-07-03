Край любимый – край Донской
Выставочный зал ДГПБ, Пушкинская улица, 175А
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Бесплатно
Возраст 6+
Выставки
Про событие
Персональная выставка живописи Василия Зевина. Ты сможешь познакомиться с творчеством ростовского художника Василия Павловича Зевина. Экспозиция включает более 30 работ, посвящённых природе Донского края. Василий Зевин — признанный мастер пейзажа, член нескольких творческих союзов, участник и лауреат многочисленных выставок. Его работы, наполненные любовью к родной земле, заслужили ему неофициальное звание «Певца Дона». На выставке представлены картины из циклов «Времена года», «Детство», «Дом родной» и «Охота», передающие неповторимую красоту донских просторов.
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