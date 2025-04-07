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Классики русского авангарда. История стиля

Ростовский музей, Большая Садовая улица, 79

Начало:

Завершение:

от 150₽ до 400₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

33 произведения живописи, графики и скульптуры из коллекции Таганрогского художественного музея, редкие произведения, отражающие один из самых ярких и революционных периодов в истории искусства, когда художники смело ломали каноны, и создавали новые формы, перевернув представления о живописи и скульптуре. Это диалог между прошлым и настоящим, возможность по-новому взглянуть на знакомые вещи, попытаться понять философские основы авангардизма и разгадать тайны поразительных произведений великих мастеров, бережно хранящиеся в Таганрогском художественном музее. Выставка работает с 7 марта по 15 июня.

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