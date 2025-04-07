33 произведения живописи, графики и скульптуры из коллекции Таганрогского художественного музея, редкие произведения, отражающие один из самых ярких и революционных периодов в истории искусства, когда художники смело ломали каноны, и создавали новые формы, перевернув представления о живописи и скульптуре. Это диалог между прошлым и настоящим, возможность по-новому взглянуть на знакомые вещи, попытаться понять философские основы авангардизма и разгадать тайны поразительных произведений великих мастеров, бережно хранящиеся в Таганрогском художественном музее. Выставка работает с 7 марта по 15 июня.