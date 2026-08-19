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Кинопоказ «Дьявол носит Прада»

Новая Провинция, проспект Маршала Жукова, 35/8

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

Фильмы под открытым небом на главной площади «Новой Провинции» Заказывай вкусности у резидентов и наслаждайся вечером в кругу соседей. О фильме: Мечтающая стать журналисткой провинциальная девушка Энди по окончании университета получает должность помощницы всесильной Миранды Пристли, деспотичного редактора одного из крупнейших нью-йоркских журналов мод. Энди всегда мечтала о такой работе, не зная, с каким нервным напряжением это будет связано…

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