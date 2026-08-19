Кинопоказ «Дьявол носит Прада»
Новая Провинция, проспект Маршала Жукова, 35/8
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Про событие
Фильмы под открытым небом на главной площади «Новой Провинции» Заказывай вкусности у резидентов и наслаждайся вечером в кругу соседей. О фильме: Мечтающая стать журналисткой провинциальная девушка Энди по окончании университета получает должность помощницы всесильной Миранды Пристли, деспотичного редактора одного из крупнейших нью-йоркских журналов мод. Энди всегда мечтала о такой работе, не зная, с каким нервным напряжением это будет связано…
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи